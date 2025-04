Neymar não se cansa de atrapalhar o Santos

Afinal de contas, o jogador usou o seu perfil oficial no Instagram nesta tarde para publicar um possível time titular do Peixe, com as mudanças que ele acredita que sejam necessárias.

E com muitas alterações, diga-se.

Sacou Léo Godoy para colocar Luizão na direita; trocou Basso por Gil na defesa; tirou Barreal para escalar Guilherme no ataque; e borrou Thaciano no ataque para colocar João Schmidt no meio-campo.

E como será que essa informação chegou ao vestiário do Santos?

Será que os jogadores que tiveram seus nomes borrados estão felizes?

Ele apagou a postagem pouco tempo depois, como já era de se esperar.