Abel é mesmo 'o cara' e seria o meu escolhido para a seleção

Ele, mesmo sendo duramente criticado, bateu o pé e não "estourou" seu elenco no Paulistão.

Aliás, perdeu a final por causa disso, já que, se tivesse forçado mais um pouco, poderia muito bem ter vencido o Corinthians na Neo Química Arena.

Pois bem, três semanas depois a gente vê que os rivais da final do Estadual se encontram novamente em situações opostas.

Só que, desta vez, quem está no "Céu" é o Palmeiras, que está voando no Brasileirão, com seu elenco na ponta dos cascos.

Enquanto o Timão patina no Nacional tendo metade de seu elenco no estaleiro, com jogadores machucados ou com a língua de fora.

E não que o Corinthians estivesse totalmente errado nesta.