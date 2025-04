SP vence um Santos que já ensaia o retorno para a Série B

Mas é difícil dizer se a equipe praiana melhorou ou se o Tricolor diminui o ritmo, mas é fato que na reta final do primeiro tempo o duelo ficou mais equilibrado, tanto que Tiquinho Soares, de pênalti, diminuiu para os visitantes.

Só que no segundo tempo o Santos não entrou em campo com apetite para a virada, e o time de Zubeldía conseguiu cozinhar o jogo para conseguir, enfim, a sua primeira vitória no Brasileirão 2025.

Vamos ver se agora, mesmo com os INÚMEROS desfalques, o Clube da Fé consegue embalar na temporada.

Mas preocupante mesmo é a situação do Santos.

Com uma temporada toda projetada para Neymar, que nunca joga, o time parece perdido em campo, sem referência, sem objetividade…

E a verdade é que, mesmo com o Brasileirão ainda engatinhando, podemos dizer que o santista que não está preocupado ainda não se deu conta da gravidade da situação.