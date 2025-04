Temos apenas uma certeza na novela envolvendo o novo técnico da seleção

A CBF segue mais perdida que piolho na cabeça do Mauro Beting.

Um mês após a demissão de Dorival Júnior do comando técnico da seleção brasileira, a entidade máxima do futebol segue flutuando entre o que seria mais razoável, no caso a contratação de Jorge Jesus, e entre o que parece ser um sonho quase impossível, a chegada de Carlo Ancelotti.

Bem, mas sobre possibilidade de o italiano assumir o escrete canarinho, pelo que informam os companheiros Igor Siqueira, Rodrigo Mattos e Thiago Arantes, aqui do UOL, a entidade máxima de nosso futebol renovou as esperanças por causa da crise vivida por ele no Real Madrid.