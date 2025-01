Dirigentes, torcedores, jogadores: o futebol e o descontrole emocional

Nos últimos dias vimos pancadaria entre jogadores no clássico curitibano, dirigentes do Corinthians quase partindo para as vias de fato em votação de impeachment, organizadas do mesmo time brigando entre si no Ceará, torcedores em guerra nas ruas antes do Majestoso em São Paulo. Tudo em um recorte de poucos dias.

Parece que alguma coisa está fora da ordem no futebol. Ânimos à flor da pele. Mesmo quando não vemos tapas e socos podemos escutar o som do descontrole: vaias em começo de temporada, vaias no primeiro passe errado, xingamentos e desespero generalizado.

Sempre houve brigas e sempre houve vaias, você pode argumentar. E, se o fizesse, estaria correto. A questão aqui é a intensidade e o intervalo entre as manifestações e as pancadarias. Antes, a histeria tinha dia e hora marcados. Uma derrota dolorida numa final, uma briga agendada, a vaia depois de um acúmulo de derrotas.