Volta ao Santos talvez seja a decisão mais correta de toda uma carreira

Não é exatamente a jornada de Neymar essa do heroísmo, mas pode ser a da transformação. Voltar para casa seria um recomeço para ele e para o time que o revelou. Os dois precisam um do outro. Ser acolhido pela massa santista, encontrar ambiente seguro para voltar à velha forma, ser um tipo de liderança mais veterana no lugar onde, um dia, foi o adolescente extraordinário.

A torcida entraria numa espécie de transe e o jogador pode, nesse dialogo de amor, encontra condições para buscar seus recursos técnicos, paixão e vontade para, com eles, voltar a brilhar. O Santos pode lembrar a Neymar o que é o futebol e Neymar pode recolocar o Santos em seu devido e histórico lugar.