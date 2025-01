O que mais me incomodou no casamento entre Hulk e Camila

Para Hulk, a cerimônia foi "o agir de Deus". A depender do ponto de vista, seguindo pela análise paroquial, a cerimônia poderia ser "o agir do diabo". Como contra-argumentar? A irmã de Iran - a outra tia de Camila, portanto - sugeriu que a sobrinha é Judas. E, pelo que entendi, disse que a cerimônia foi realizada no mesmo dia da morte da mãe dela e de Iran - avó de Camila portanto (pausa para tentar compreender as parentalidades nessa história. Minha cabeça paralisa com essas tramas: a sogra do cunhado da sobrinha? Eu tenho muita dificuldade para chegar a uma compreensão). Mas, de fato, se foi isso, não precisava, não é mesmo?

Hulk postou foto do casamento com as palavras: "A melhor coisa é sermos blindados por Deus. Só ele sabe de toda a verdade".

É realmente curioso como Deus pode ser usado para justificar absolutamente tudo, de guerras a genocídios passando por casamentos polêmicos e vitórias inesperadas no futebol. Viveríamos num mundo melhor se tivéssemos uma melhor compreensão do que é a dimensão do sagrado. Esse mesmo Deus é puxado para justificar a morte de crianças estupradas e obrigadas a carregar uma gestação indesejada. É usado para justificar golpes de estado, assassinato de LGBTQs e de mulheres. É usado para justificar a proteção à família tradicional brasileira por homens que frequentam prostíbulos e obrigam amantes a realizarem abortos. Um Deus com transtornos de personalidade. Um Deus que está prostado no divã do psicanalista.

A compreensão diminuta do que seria Deus atrapalha a nossa vida aqui embaixo. Não ando com uma Bíblia debaixo do braço mas acho bastante estranho que seu nome siga sendo usado desse modo farto se um dos mandamentos falam que isso não pode. Essa leitura seletiva do livro sagrado seria bastante engraçada se não fosse responsável por causar tanta dor a tanta gente e, portanto, trágica. No fundo, foi mesmo isso o que mais me incomodou ao ler a notícia do casamento entre Hulk e Camila. No mais, que todos os envolvidos nessa história possam encontrar paz e seguir com suas vidas da melhor maneira possível - especialmente as crianças.