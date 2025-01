Como foi o casamento de Hulk com sobrinha da ex e como a família reagiu

A igreja escolhida foi decorada com rosas brancas. A cerimônia foi intimista e para poucos convidados.

Camila entrou na igreja ao som de "Que bom que você chegou", da cantora Bruna Karla. Ela foi recebida no altar com um beijo na testa pelo marido.

As alianças foram entregas pelas duas filhas do casal, Zaya e Aisha. Além delas, Alice, filha do relacionamento anterior de Hulk, também participou do momento.

Hulk ao lado das filhas e da esposa, Camila Ângelo Imagem: Reprodução/Instagram

Após a cerimônia, os convidados também foram recebidos com um jantar e música.

O jogador classificou a cerimônia como "o agir de Deus". Hulk publicou um vídeo com detalhes de bastidores da cerimônia.