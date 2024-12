Brasil leva os principais prêmios da Fifa e nenhum deles envolve Vini Jr.

Vini Jr. venceu de forma justa e lavou a alma daqueles que entenderam o óbvio: ele perdeu o prêmio da revista francesa para Rodri por racismo. Ah, mas Rodri então é um jogador ruim?, argumentam os que teimam em ficar sempre na parte rasa de tudo. Não, Rodri é um jogador extraordinário. Mas, por motivos já debatidos à exaustão, não foi decisivo como Vini na temporada em questão. Ninguém foi. Vini perdeu para o "educado" Rodri porque Vini irrita racistas dentro e fora de campo.

Isso dito, o fato é que eleger "o melhor" em um jogo coletivo é cometer injustiças enormes. Sempre foi e sempre vai ser. Não deveria existir um prêmio como esse. Ele flerta com o ridículo. Futebol é conjunto, é comunidade, é relacionamento.

Quem, como eu, acredita nisso então não terá dificuldade em entender que foram outros dois brasileiros os grandes campeões da noite no Qatar. O menino Gui, torcedor do Vasco, e Tiago Maia, volante do Inter. Gui Gandra venceu como torcedor e Maia levou o "Fair Play"- jogo limpo, jogo justo. Gui, que tem uma condição de fragilidade em sua pele que limita bastante as coisas que pode fazer e os abraços que pode dar, é um garoto apaixonado pelo Vasco que, ao falar sobre sua paixão, revela toda a potência afetiva do futebol. É amuleto, é ensinamento, é comovente. O jogo o faz superar as piores dores e o deixa sonhar com o futuro. Gui ama o Vasco mas não faz isso odiando os rivais. Gui representa o melhor do futebol e vê-lo levar o prêmio fez o mundo inteiro chorar.