Entrevistas com jogadores da seleção ficam a cada dia mais constrangedoras

O futebol mundial agora é feito de protocolos. Em datas FIFA eles se manifestam por todos os lados e invadem as coletivas realizadas com treinadores e jogadores. Tudo começa com a estética totalitária: as mesmas mesas, os mesmos uniformes, as mesmas posturas, as mesmas minutagens para perguntas e respostas, o mesmo tom de falta de paciência e de paixão, as mesmas risadas sem graça sobre temas ainda mais em graça. Nesse ambiente fica difícil ser criativo e o resultado são as mesmas respostas dadas para as mesmas perguntas.

Eu duvido que o torcedor e a torcedora que ainda se importam com a seleção vejam a íntegra dessas coletivas. Se vissem, morreriam de tédio.

Nessa data-FIFA o tema debatido tem sido a falta de interesse do brasileiro e da brasileira pela seleção e as respostas dadas a esse tipo de questionamento se aprofundam na monotonia. "Precisa apoiar", "a seleção é muito importante", "aqui a gente trabalha sério", "a pressão é grande", "vamos melhorar", "estamos no caminho", "os resultados virão", "tudo segue um planejamento", "não tem corpo mole", "não abandonem a seleção" etc, etc, etc.