Gabriel Barbosa é só mais um cara que se recusa a virar homem

Gabriel Barbosa é craque. Nada para se debater aqui. É também ídolo da massa rubro-negra. Outro fato. Nasceu com um talento fora-de-série para encontrar o caminho do gol. Marrento como devem ser marretos aquele que crescem em situação de vulnerabilidade e precisam sobreviver. A marra é ferramenta de resistência. Nada de errado com ela. Gabriel é o que é porque a marra o fez derrubar muros. A marra é necessária para não deixar que o mundo te soterre.

Se a história acabasse aí não haveria coisa alguma a ser debatida sobre Gabriel. Fases boas e fases runs fazem parte do futebol. Deixar o clube em que você se consagrou também é caminho absolutamente normal. Acontece mais do que não acontece. O garoto que precisava andar quilômetros para conseguir treinar chegou onde apenas alguns humanos chegam. Ídolo, gol milagroso em final, adorado por crianças, tatuado na pele de muitos flamenguistas. Gabriel deu uma espiada dentro do Olimpo e foi convidado para tomar uma taça de vinho com a turma.

E é aí que a coisa degringola. Gabriel não é um Deus. E só é o craque que é porque ele existe em uma coletividade. Sem os passes de Arrascaeta, sem as tabelas com Bruno Henrique, sem os lançamentos de Gerson, quem seria Gabriel? Mas o craque parece acreditar que vive num mundo só dele. O Flamengo é campeão e quem quer o centro do palco é ele. Pede que Deus perdoe as pessoas ruins como se pudesse se colocar ao lado de Deus nesses termos.