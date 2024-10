Como John Textor pode nos ajudar a entender o machismo contra Leila Pereira

O presidente do Botafogo se autoproclamou uma liderança no combate à manipulação de resultados e à corrupção no futebol. Armado de suas boas intenções, foi a Brasília falar com a CPI das apostas dizendo ter provas, soluções etc e tal. Passou a ser citado por muitos como o cara que ia aprumar as coisas.

Enquanto Textor pavimentava seu caminho como liderança contra a manipulação de resultados, sua colega Leila Pereira fazia o mesmo como liderança feminista. Passou também a ser citada como a dirigente que iria melhorar a vida para as jornalistas no futebol. Para efeito dessa reflexão não importa saber se ambos são de fato lideranças nessas áreas (não são); importa saber como se colocaram e como foram percebidos.

Então, tanto John Textor quanto Leila Pereira cavaram seus lugares em um tipo de liderança contra coisas que nos prejudicam, certo?