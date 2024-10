Corinthians vence sua 5º Libertadores jogando contra o ódio da Conmebol

Fotos e vídeos do ônibus em que o Corinthians circulou pelo Paraguai chocam: assentos esfarrapados, sujeira, falta de segurança. Para a Conmebol, tudo normal. Entrem e não reclamem. Já fazemos muito de organizar esse torneio chato, sem público, fornecendo para as emissoras de TV imagens desfocadas e com partidas a cada dois dias. É no batidão mesmo. Não queriam tanto jogar bola? Pois então.

A Conmebol detesta o futebol feminino e prova isso fingindo que promove a disputa sul-americana. A Libertadores das mulheres acontece no formato de Copa do Mundo sem nenhum apoio, promoção, incentivo. A de 2024 ia ser no Uruguai, mas, dias antes, a Conmebol avisou que mudou de ideia. Vamos para o Paraguai e não se fala mais nisso. Virem-se.

No Paraguai, quase ninguém sabe da competição. É um torneio secreto. Com esse planejamento bem executado, o jogo da final entre Corinthians e Santa Fé estava rigorosamente vazio. Uma imagem triste, a estética do ódio e da misoginia.