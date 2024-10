Dorival fala e, em ato falho, revela mais do que talvez quisesse

Quem ganha quando Dorival Jr. pega o microfone é sempre a conjugação verbal. O treinador usa com precisão a primeira pessoa do plural do presente do subjuntivo. É um viva atrás de outro quando Dorival manda um "para que assim ocupemos os espaços". O tempo verbal, talvez dissessem os lacanianos, não está ali ao acaso. O presente do subjuntivo indica desejo, hipótese. Fala de coisas incertas no presente, mas aponta o caminho do sonho.

Na coletiva da véspera do jogo contra a seleção peruana (a quinta série em mim me obriga a tentar escapar de usar "o Peru"), Dorival deixou escapar uma mágoa que eu interpreto como pouco madura. Ele disse que, no Brasil, a gente pisa naquilo que quer vender. O uso de palavras nesse caso não foi bom, mas o que ele queria dizer era: vocês falam mal de um produto que é essencial para o Brasil. O produto é a seleção.

Tudo nesse pensamento está equivocado, mas ele é bastante revelador. Dorival representa a CBF e o que ele disse, obviamente, tem respaldo da confederação. O futebol é, portanto, uma mercadoria a ser vendida. Corre aqui, vem ver uma coisa, Lacan.