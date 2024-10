Só o governo federal pode resolver a crise energética em São Paulo

Vocês acreditam que quase metade da força de trabalho da Eletropaulo era dispensável? Há duas respostas possíveis.

A primeira é "sim", mas essa resposta só seria correta se o objetivo da empresa fosse a distribuição de lucro e não a distribuição de energia.

A segunda é "não", mas essa resposta só seria correta se o objetivo da empresa fosse a distribuição de energia para todos e não distribuição de lucros e dividendos para poucos.

Não existe empresa assim constituída que pense no todo. Uma empresa pensa no lucro. Dá lucro colocar cabos e postes e fios para mandar luz para o quinto dos infernos? Não. Mas tem gente morando no quinto dos infernos, um comunista pode argumentar. Dane-se, o liberal vai dizer. Os acionistas precisam de lucro e não temos como cuidar da luz dessa família miserável que mora onde Judas perdeu as meias. Se eles tivessem se esforçado mais, hoje não dependeriam do Estado para ter uma geladeira em casa, morariam em um bairro melhor, não estariam no sufoco. Mas são preguiçosos, então que se lasquem.

Esse é o discurso liberal. Essa é a crença que nos faz aceitar que luz e água passem a ser mercadorias de interesses corporativos e não direitos sociais.

E o governo federal com isso? Bem, a concessão é uma questão de governo federal. Diante da recorrência do caos, Lula deveria intervir. Interrompe tudo até que a gente entenda o que está acontecendo. Mostrar quem está no controle e quem pensa no povo, com todos os erros que essa generalização pode implicar.