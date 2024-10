Titularidade de Endrick é o menor dos problemas da seleção brasileira

Igor Jesus ou Endrick é uma pergunta vazia nesse contexto. E vazia também porque, se houvesse alguma filosofia de jogo, ambos poderiam até jogar juntos, num 4-4-2 faceiro, por exemplo. Mas alguém sabe responder como joga a seleção? Qual a cultura futebolística que ela leva a campo? Temos um estilo? Se o caos for um estilo, sim, temos um estilo.

O ataque com Savinho, Igor e Rodrygo pode funcionar muito bem a depender de como o meio de campo for atuar. São três jogadores muito acima da média. Não temos uma geração de absolutos fora-de-série mas temos muitos excelentes jogadores que, bem arrumados, formariam um time de ponta. A pergunta sobre a seleção não envolve quem; envolve como. Como vamos atuar? Nunca sabemos. Cada jogo, uma supresa. E as surpresas, até aqui, têm sido sinônimo de frustração.