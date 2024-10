Filipe Luis esbanja vida e não esconde a alegria que é comandar o Flamengo

A coletiva de Filipe Luis como novo treinador do Flamengo começou com executivos declamando suas platitudes. Minutos de tédio profundo. Tantos elogios foram dispensados por eles às qualidades de comando de Filipe Luis que a pergunta que se impõe é: por que demoraram tanto para colocá-lo como liderança técnica?

Mas aí Filipe Luis começa a falar e, enfim, a gente enxerga o pulso pulsando. Vida. Olhos brilhando. Alegria incontida. Que diferença para Tite e Dorival. Que diferença para todos os que sucederam Jorge Jesus.

Imagino que a flamenguista e o flamenguista tenham ficado emocionados com a emoção que Filipe Luis não tentou esconder. O sorriso largo fez contato com o coração batendo no peito do torcedor e da torcedora certamente.