Tite no Flamengo: melancolia, frustração, nepotismo e fiasco

Acabou a parceria entre Tite e Flamengo. Acabou aborrecidamente numa noite quente de domingo. Acabou com vitória e com a arquibancada manifestando sua raiva pelo trabalho executado. Acabou como poucos imaginavam que acabaria quando ele chegou com tantos sonhos e prestígio.

Tite mudou, como todos nós mudamos. Tite passou pela seleção e saiu transformado. Já não parece ter pelo jogo a paixão que um dia demonstrou.

Isso fica mais ou menos evidente não apenas pela forma enfadada como ele hoje fala em coletivas mas também pela insistência quase deselegante de enfiar o filho no centro de um palco que não é dele.