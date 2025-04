Há exatos 84 anos, o futebol feminino foi proibido por lei no Brasil

Num 14 de abril de 1941 mulheres eram proibidas de jogar bola no Brasil. Por lei. Sob risco de prisão. Muitas das desobedientes, mulheres periféricas, apanharam da polícia. As manchetes tratavam de fincar o machismo em bases ideológicas: "Pé de mulher não foi feito para se meter em "shooteiras".

Nesse dia, há 84 anos, o Conselho Nacional de Esportes aprovou as conclusões do general Newton Cavalcanti a respeito de quais esportes são permitidos ou vedados ao sexo feminino. Antes da proibição, o futebol feminino existia jogado especialmente por mulheres do subúrbio do Rio. Com ela veio a ideia de que se mulher jogasse bola não seria capaz de ter filhos porque o futebol tiraria de seu corpo essa benção.

O futebol ficou proibido para mulheres até 1981. Quarenta anos de preconceitos estruturados. Quarenta anos apanhando da polícia. Quarenta anos de sofrimento para aquelas que ousaram seguir amando um esporte que passou a detestá-las.