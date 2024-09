Como será o encontro do Fernando Diniz com o melhor jogador do Brasileirão?

Fernando Diniz vai vestir o azul do Cruzeiro. Vai levar para a Toca da Raposa seu modo inovador de jogo e vai ter ao seu dispor aquele que para mim é o melhor jogador do Brasileirão e um atleta de característica única no Brasil: Matheus Pereira.

Matheus Pereira é, ao lado de PH Ganso, o cara da armação à moda antiga. Sua visão de jogo é exuberante, a qualidade do passe é absurda e a forma como ele se coloca em campo é feita de inteligência e criatividade. Quando alguém com essas qualidades se encontra com um professor como Diniz a chance de ambos se transformarem é grande. Eu ousaria prever que veremos um Matheus Pereira ainda mais decisivo e entusiasmado.

Além de Matheus Pereira, Diniz vai trabalhar com um elenco bastante versátil, com laterais que apoiam bastante e não perdem poder de marcação, com Lautaro Diaz, Gabriel Veron e Mateus Vital. Acho que o encontro desses atletas com Diniz pode ser bom para todos os envolvidos, incluindo o principal deles: a torcida.