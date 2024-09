E se a cadeirada em Marçal fosse dada por uma mulher?

O candidato à Prefeitura de São Paulo José Datena está sendo tratado como alguém que agiu de forma compreensível diante da violência do discurso de Pablo Marçal durante o debate da noite de 15 de setembro. Toma aqui uma cadeira na sua testa para deixar de sugerir que não sou homem.

Entendo que há espaço para que debatamos o que quer Marçal com suas colocações tresloucadas e agressivas e que alguns não resistem e acabam perdendo a cabeça. Não estou aqui para me esconder atrás de discursos vazios do tipo "violência não leva a lugar nenhum" porque a história mostra que, em determinados períodos, violência foi determinante para acabar com regimes ditatoriais e injustiças sociais. Maria Antonieta e sua cabeça separada do corpo que o diga.

Mas a delinquência que vimos no debate à prefeitura de São Paulo não é do tipo de violência que visa acabar com ditadores ou injustiças sociais. A essas damos o nome de contraviolência. A delinquência que vimos no debate em São Paulo é um tipo de violência de um macho contra outro macho que não suporta ter sua masculinidade colocada em dúvida.