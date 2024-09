Memphis Depay no Corinthians contém a loucura de um all in

Pior: contrata-se, a meu ver, sem critério. Para corroborar minha opinião, em campo não vemos um time. Em campo, o que a gente enxerga é uma dezena de bons jogadores que não sabe muito bem como atuar em coletivo. Tem horas que - como numa pelada - sai coisa boa. Mas na maior parte das vezes é um Deus nos acuda. A posição do time na tabela mostra isso.

Estamos em setembro. Memphis Depay vai estrear quando o mês já estiver dando adeus. O que o Corinthians vai conseguir com o holandês em dois meses?

Essa pergunta é capciosa porque ela nos obriga a lembrar de Ronaldo.

O efeito-Ronaldo foi extremamente positivo para o Corinthians. Houve uma espécie de renascimento com uma estrela dessa grandeza em campo vestindo a camisa corintiana. A torcida chegou junto ainda mais. O Corinthians entrou na moda. E, para melhorar, Ronaldo fez coisas absurdamente incríveis em pouco tempo no Corinthians. Basta colocar no buscador "Ronaldo no Corinthians" para ver um corte dos melhores momentos. Faça isso com tempo porque o vídeo é longo.

Mas a circunstância era outra. Ronaldo fala português. Memphis Depay não fala. Ronaldo tem nossa cultura assimilada; Memphis Depay vem de uma cultura bastante diferente. E falo aqui da cultura de vestiário também. Como uma estrela desse porte vai se relacionar com o elenco? Elenco rachado dificilmente ganha campeonato - e mais dificilmente ainda escapa da queda.

Outra maneira de responder à pergunta proposta acima é imaginar que nem tudo está sob nosso controle. A chegada de Memphis Depay pode desencadear uma espécie de reação inédita da torcida e, uma vez desencadeada, não sabemos onde ela vai nos levar. O Corinthians é essa relação entre time e torcida mais do que qualquer outra coisa. Se der certo, então dará muito certo. Mas, se der errado, não haverá muita margem para conserto. É verdadeiramente a loucura de um all in. O que talvez salve é que de loucura essa torcida entende bastante.