Marçal deixa escapar o aspecto mais amedrontador de sua ideologia

O candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal usou a palavra "energia" pelo menos cinco vezes durante a entrevista. Energia no sentido de garra, vontade, pulsão de vida e não energia no sentido da célebre equação E=mc². Não a energia distribuída pela Enel, mas aquela que faz você sair da cama pela manhã. A energia evangelizada vendida pelos coaches dos quais agora ele quer se separar.

"Seremos uma nação empreendedora a partir de São Paulo", disse Marçal logo no começo, prometendo levar a lógica do empreendedorismo para todas as favelas e periferias da capital paulista.

Quem nos campos do centro, da direita e da extrema direita discorda desses métodos?

Se até no campo da esquerda temos amantes do empreendedorismo como solução de todos os problemas da vida fica claro como chegamos a um ponto no qual os discursos mais alucinados não podem ser assim tratados porque, dentro de uma sociedade que gira em falso, eles fazem todo o sentido.

A lógica empreendedora é uma lógica de guerra, de competição, de vencer e fagocitar a concorrência a qualquer custo, de isolamento. Uma sociedade não se estrutura de forma saudável nessa chave. Nunca aconteceu e nunca vai acontecer. O tecido social é feito de solidariedade, cooperação e do alargamento do espaço comum. Mas se nem a esquerda banca esse debate então o que diz Marçal deve ser aplaudido por Tabata, Nunes e Datena sem ressalvas. Boulos talvez tenha considerações, mas será que seria capaz de verbalizá-las publicamente? Não acredito.

Compartilhando um tipo de discurso incorporado até pela esquerda empreendedora Pablo Marçal está varrendo favelas e periferias. Canta Racionais, fala a linguagem das quebradas, promete uma revolução, faz pactos com moradores, olha no olho deles e se deixa afetar. Está indo nos cantos onde o Estado só chegou com sua brutal ausência.