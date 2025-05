Flamengo abre conversas por João Félix, mas tem concorrência do Benfica

O Flamengo tem conversas em andamento para tentar a contratação do atacante português João Félix, que pertence ao Chelsea e está emprestado ao Milan

As tratativas por um empréstimo se iniciaram no último mês, mas o Rubro-Negro trata como complexa a operação. O clube carioca terá como obstáculo o alto salário do jogador de 25 anos, além do trabalho para convencê-lo a atuar no futebol brasileiro.

Outro fator que pesa contra o Flamengo é a concorrência do Benfica. O clube português já manifestou interesse em contratar João Félix, que é tratado como 'sonho de consumo' do presidente Rui Costa. Ele deixou o clube em 2019 para o Atlético de Madrid por 126 milhões de euros, sendo a maior contratação dos Colchoneros.