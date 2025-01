Saída de Denner do Corinthians: pagamento à vista e bônus fácil de atingir

A encaminhada venda de Denner para o Chelsea vai render inicialmente 8 milhões de euros (R$ 48,7 milhões) à vista para o Corinthians, que é dono de 80% dos direitos econômicos do jogador.

O acordo com os ingleses ainda prevê outros 4 milhões de euros (R$ 24,3 milhões) por bônus. O objetivo, no entanto, é relativamente simples de atingir: cumprir 20 jogos no time principal dos londrinos.

Como tem apenas 16 anos, o jovem lateral-esquerdo vai rumar à Inglaterra somente quando completar 18, ou seja, a partir de fevereiro de 2026. No melhor dos cenários, o Timão calcula então receber 12 milhões de euros (R$ 72 milhões) com a transferência.