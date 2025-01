Botafogo acerta com Wendel e busca encaminhar a contratação de Artur

O Botafogo estreitou laços com o Zenit após a negociação envolvendo o atacante Luiz Henrique e está perto de promover mais duas transferências: as chegadas do volante Wendel e do atacante Artur.

Com Wendel, já existe um acordo. O jogador de 27 anos deve assinar nos próximos dias o contrato com o Glorioso e se apresentar em junho, antes da disputa do Mundial de Clubes.

A situação com Artur ainda não tem um acordo definitivo, mas as conversas entre os clubes têm se encaminhado para um desfecho positivo. Artur é visto como o substituto de Luiz Henrique e as partes buscam chegar a um acordo nos próximos dias.