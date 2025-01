Rony não é relacionado para jogo do Palmeiras; Santos volta a negociar

O Santos retomou o interesse no atacante Rony e está em tratativas com o Palmeiras para viabilizar o negócio. O jogador de 29 anos não foi relacionado pelo técnico Abel Ferreira para a partida deste sábado contra o Noroeste, pela 2ª rodada do Campeonato Paulista.

A presidente Leila Pereira está à frente das conversas e já manifestou recentemente o interesse em negociar o jogador. Um acordo entre os clubes é visto como encaminhado.

Rony, porém, ainda aguarda a oferta para tomar uma decisão. Nos últimos dias, o atacante recusou uma oferta do Fluminense, apesar do Palmeiras ter entrado em um acordo com o tricolor das laranjeiras.