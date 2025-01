Willian entra na mira do Everton e pode voltar à Premier League

Livre no mercado desde que rescindiu em dezembro com o Olympiacos, da Grécia, o meia-atacante Willian, ex-Corinthians, pode voltar à Premier League, por onde atuou em grande parte da carreira,

O Everton demonstrou interesse e abriu conversas para contratar o brasileiro de 36 anos, mas tem a concorrência de outros dois clubes da Premier League pelo jogador, que topam fazer ofertas.

Ídolo do Chelsea e com passagens por Arsenal e Fulham, Willian é o brasileiro com mais jogos na história da competição. A ideia do experiente jogador é permanecer na Europa e avalia as opções. A informação foj divulgada inicialmente pela TNT e confirmada pelo UOL.