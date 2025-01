A caminho do Botafogo, Jair tem 'prazo' para se transferir ao Lyon

Negociado pelo Santos ao Botafogo, o zagueiro Jair Cunha tem um prazo para se transferir ao Lyon, da França, que faz parte da Eagle Holding Football, rede multiclubes que pertence a John Textor, dono do Glorioso.

Uma cláusula que será firmada no contrato com o Botafogo prevê a ida do jovem defensor para o time francês num prazo de 18 meses, ou seja, até o meio de 2026.

Apesar de o vínculo de Jair ser de cinco anos com o Glorioso, a cláusula foi uma forma de convencer o zagueiro e seu estafe a aceitarem a oferta, já que o plano inicial era de uma transferência para a Europa.