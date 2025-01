Corinthians avalia abrir negociação por meia argentino destaque na MLS

A possibilidade de vestir a camisa alvinegra seduziu o jogador. Em entrevista recente à DSPORTS Radio, da Argentina, Acosta falou sobre os rumores envolvendo sua ida para o Corinthians e Boca Juniors.

Meu ano foi positivo, consegui objetivos tanto pessoais quanto com o clube. Sobre minha situação, deixo com meu empresário, tento não escutar e nem ver nada, fico com minha família. Um jogador sempre quer estar em grandes clubes, como Boca Juniors e Corinthians, times protagonistas. Mas como disse antes, deixo tudo com meu representante. Times como o Corinthians seduzem, sei que há vários. Me interessa a liga do Brasil, sei que tenho contrato com o Cincinnati, mas o que for melhor para mim e minha família será decidido Acosta.

Com 1,60 de altura, o meia-atacante, que foi revelado pelo Boca Juniors, também soma passagens pelo Estudiantes, DC United (EUA) e Atlas-MEX.