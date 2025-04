Mancini sobre assumir a Chapecoense após tragédia: 'Vi a cidade sangrando'

Assim que recebeu o convite, Mancini não teve dúvidas de que deveria abraçar este desafio, lembrando detalhadamente como foi o momento em que aceitou o cargo.

"Eu estava em Ribeirão Preto, tinha saído do Vitória em 2016 e estava tirando férias. Eu fui jogar futebol na chácara do Bordon e quando terminou o jogo passei no meu carro para pegar as coisas e ir para o vestiário. Quando cheguei no carro, vi que tinham cinco ligações de um número com DDD 048. E naquele dia, mais cedo, eu estava na academia e uma pessoa passou por mim e perguntou por que eu não me oferecia para ser técnico da Chapecoense. Isso foi de manhã. À noite, depois do futebol, tinham essas chamadas de um número com DDD 048 e eu nem associei que 048 era o DDD de Santa Catarina. Quando eu retornei a ligação, era o Seu Plínio, que assumiu como presidente da Chapecoense, e ele me convidou para ser técnico da Chapecoense. Naquela hora, eu senti uma energia tão grande que eu aceitei e quis ir para Chapecó o mais rápido possível. [...] A hora que eu desliguei o telefone, foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. Eu pensei: 'Vou reconstruir a Chapecoense, que privilégio que Deus está me dando'".

Com um time totalmente reconstruído, Mancini conseguiu comandar a Chapecoense até o título catarinense de 2017, sentindo que aliviou um pouco da dor que o trágico acidente causou. Ele ficou na equipe até julho do mesmo ano.

"Nós ganhamos um título 60 dias após a formação da equipe. Foi maravilhoso? Foi, porque, tecnicamente, eu ganhei mais um título na minha carreira com dificuldade, mas nós devolvemos para Chapecó a dignidade e o amor que eles tinham pela equipe. Tinham muitas outras coisas envolvidas, muito além de levantar uma taça ou colocar uma faixa no peito. São essas coisas que têm que nos tocar".

