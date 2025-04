Mancini elege título com o Paulista de Jundiaí como maior feito da carreira

Com mais de 20 anos de carreira como técnico, Vagner Mancini já conquistou títulos em diversos clubes. No entanto, acredita que sua maior conquista foi ainda no início, em seu primeiro trabalho.

Após se aposentar dos campos no modesto Paulista de Jundiaí, o ex-volante deu seus primeiros passos como treinador na equipe do interior de São Paulo, em 2004. A principal surpresa, todavia, foi que logo no ano seguinte o clube protagonizou uma das maiores zebras da história do futebol, sendo campeão da Copa do Brasil de 2005. Mancini contou ao Zona Mista do Hernan, programa do Canal UOL, como o planejamento e a falta de pressão ajudaram aquela equipe a erguer a taça.

"No Paulista, a gente vivia uma fase pós-Parmalat, onde tínhamos recursos e o departamento de base foi bem montado. Então eu só movimentei as peças e deu muito certo. Mas não havia pressão, o Paulista era um azarão. É o único campeão da Copa do Brasil que enfrentou seis times de Série A. Isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer, porque hoje, nas primeiras fases, os clubes pegam times inferiores, de Série C ou D", afirmou o técnico ao Zona Mista.