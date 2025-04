Manchester City avalia contração de Bruno Guimarães para lugar de De Bruyne

O meio-campista Bruno Guimarães, do Newcastle e seleção brasileira, entrou no radar do Manchester City para a próxima janela de transferências.

Com a saída confirmada de Kevin De Bruyne no meio do ano, o clube inglês se mobiliza para ir ao mercado e demonstrou interesse por alguns nomes, entre eles o jogador da seleção brasileira. Até o momento, os Citizens ainda não abriram negociações.

Bruno Guimarães tem multa rescisória avaliada em 100 milhões de libras (R$ 770 milhões, na cotação atual), valor que o City considera elevado para se chegar, mas ainda avalia os próximos passos. O meia agrada ao técnico Pep Guardiola, que gosta do perfil do brasileiro em campo.