Mancini relembra quarteto ofensivo montado no Santos: 'Garotos fantásticos'

Após surgir como técnico no Paulista de Jundiaí, conquistando o improvável título da Copa do Brasil de 2005, Vagner Mancini teve o Santos como um de seus primeiros desafios em grandes clubes do Brasil. Depois de passagens por Grêmio e Vitória, o treinador assumiu o Peixe em 2009, ficando marcado por apostar nos promissores garotos que surgiam da base santista.

Nomes como Ganso e Neymar se firmaram no profissional com Mancini no comando. O treinador conseguiu renovar um elenco experiente e formar um potente quarteto de ataque com a dupla de garotos junto de Madson e Mauricio Molina. Tal reformulação fez com que o time do Santos evoluísse de nível, como Mancini contou ao Zona Mista do Hernan, programa do Canal UOL.

"O Paulista me alavancou por causa do título da Copa do Brasil e também por ser um time de jovens. Eu chego no Santos e encontro um time muito experiente com alguns garotos fantásticos, como Ganso, Neymar, Alan Patrick e André, também com Madson, Molina e outros atletas muito interessantes", afirmou o técnico ao Zona Mista.