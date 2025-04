Sem espaço com Carille, Souza avalia saída do Vasco nesta janela

Ainda em janeiro, Souza foi procurado por clubes da Turquia para retornar ao país por onde fez história atuando por Fenerbahçe e Besiktas, mas optou por seguir no Brasil.

Souza atuou pela última vez com a camisa do Vasco no dia 29 de janeiro, contra o Maricá, pelo Campeonato Carioca. Ele retornou ao Cruzmaltino em julho de 2024, após rescindir com o Basaksehir.