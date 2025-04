Leandro Damião ignora ofertas e decide pendurar as chuteiras aos 35 anos

Além do Inter, Damião construiu uma carreira sólida no futebol profissional, com passagens por clubes importantes como Flamengo, Cruzeiro e Santos. Além disso, o atacante marcou história no futebol japonês com cinco temporadas defendendo o Kawasaki Frontale.

Pela seleção brasileira, Damião fez 18 jogos e se destacou por um lindo drible em um jogo contra a Argentina. O lance aconteceu em 2011, no Superclássico das Américas, quando o então atacante do Inter deu uma "lambreta" (ou "carretilha", a depender da região) em um defensor argentino e bateu para o gol. Seria um gol histórico, mas a bola acertou a trave e a partida terminou 0 a 0 no estádio Mario Kempes, em Córdoba.