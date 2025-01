Arthur Cabral: Benfica recusa empréstimos de Torino e West Ham

Imagem: Henrique Casinhas/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

O Benfica recusou nos últimos dias pelos menos duas ofertas formais de empréstimo por Arthur Cabral: uma do Torino e outra do West Ham. Italianos e ingleses estavam dispostos, inclusive, a incluir uma opção de compra ao término da cedência.

Hoje reserva no time português, o atacante brasileiro até é encarado internamente como "negociável" pela diretoria, desde que seja por uma transferência em definitivo, ou seja, uma interessante proposta de compra.

Apesar de suplente do grego Vangelis Pavlidis na equipe do português Bruno Lage, ex-Botafogo, Cabral tem entrado com frequência nas partidas e, por isso, os encarnados não querem facilitar uma eventual saída em janeiro.