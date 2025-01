Artur Jorge acerta rescisão com Botafogo e assina contrato com Al-Rayyan

Artur Jorge, enfim, não é mais técnico do Botafogo. O português acertou na tarde desta sexta-feira (3) a rescisão de contrato com o Glorioso e já assinou acordo com o Al-Rayyan, do Qatar.

O vínculo do profissional com o time qatari vai ser até junho de 2027. Artur Jorge e Botafogo viviam um impasse financeiro até a manhã desta sexta-feira, que impediam a rescisão. Ao longo do dia, o clube do Oriente Médio resolveu a quantia exata da multa rescisória: 2,7 milhões de euros (R$ 17 milhões).

O técnico teve uma temporada histórica no comando do Glorioso ao longo de oito meses no comando. Campeão Brasileiro e da Copa Libertadores, foram 55 jogos, com 31 vitórias, 15 empates e nove derrotadas do profissional na equipe carioca.