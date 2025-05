Pedro Raul afirma que política agitada não atrapalhou o Corinthians em 2024

O Corinthians é um turbilhão de informações, a questão política é muito forte lá dentro. Só que do portão para dentro, é diferente. Lá fora, o mundo podia estar caindo, mas a gente tinha essa paz para trabalhar.

Pedro Raul ao Zona Mista

O atacante de 28 anos não rendeu como o esperado no Timão, mas atribui o desempenho ruim à falta de sequência na equipe. Pedro Raul foi reserva de Yuri Alberto por boa parte de 2024 e viu seu espaço diminuir ainda mais após a chegada de Memphis Depay.

O que me atrapalhou mais foi a falta de sequência mesmo, não cheguei a ter uma sequência de jogos no Corinthians. Foi um ano muito turbulento fora e dentro de campo. Mas eu entendi que não ia ser o cara, então eu ia ajudar quem fosse decidir, dando meu melhor nos treinos e nos jogos para que o nível elevasse.

Pedro Raul

Claro que todo mundo quer estar jogando, principalmente atacante. Foi difícil, um ano atípico para mim, mas no final a gente conseguiu dar uma reviravolta muito grande, então eu fico feliz de ter feito parte disso, mesmo que eu quisesse ter ajudado muito mais dentro de campo.

Pedro Raul

