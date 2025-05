Ex-meia de Corinthians e Juventus assina pré-contrato com o Fortaleza

O Fortaleza acertou a contratação do meia Matheus Pereira, ex-Corinthians e Juventus-ITA e que estava no Eibar, da segunda divisão da Espanha.

O meia de 27 anos já assinou um pré-contrato com o Leão do Pici válido pelas próximas três temporadas. Ele chegará ao clube em junho, mesmo período em que se encerrará seu vínculo com o clube espanhol. A informação foi divulgada pelo site de 'O Povo' e confirmada pelo UOL.

No final de 2024, Matheus Pereira recebeu procuras de Vasco e Fluminense, mas optou por seguir no Eibar e encerrar por lá a temporada. Ao total, foram 115 partidas, com quatro gols e 14 assistências.