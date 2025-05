Portuguesa apresenta riscos para recuperação Judicial, diz administrador

Gomes tinha como objetivo conseguir uma decisão liminar da Justiça para suspender, imediatamente, os efeitos da Assembleia realizada em 18 de março de 2025. Além disso, requereu que a ação seja totalmente aceita, com a anulação definitiva da Assembleia de 18 de março de 2025. O objetivo seria restabelecer as decisões tomadas na Assembleia de 26 de novembro de 2024, que havia exigido que o contrato dos investidores da SAF fosse enviado ao Conselho de Orientação e Fiscalização ("COF") para análise final quanto às ressalvas feitas pelo COF na minuta inicialmente apresentada pelos investidores, o que, uma vez não ocorrendo, violaria o Estatuto do clube. A liminar foi indeferida pela Justiça Cível, sob o fundamento de que seria necessário aguardar a apresentação de defesa e dilação probatória.

Na tarde desta terça-feira (29), uma nova ação pode mudar o rumo do futuro da Portuguesa SAF. Em parecer apresentado na Justiça, o administrador nomeado pelo Juízo apontou riscos para a Recuperação Judicial da Lusa. Veja o que diz o relatório de atividades mensais apresentado aos órgãos competentes:

"As demonstrações contábeis apresentadas pela recuperanda não refletem as melhores práticas de contabilidade e não refletem a veracidade dos saldos. A ausência de conciliações e controles internos deficientes, ou completamente ausentes, indicam que as informações apresentadas podem estar significativamente incorretas. Assim, todos os índices derivados dos balanços patrimoniais e demonstrações de resultados também podem estar materialmente errados, razão pela qual recomendamos cautela na análise dos dados.O valor do investimento da Portuguesa na SAF não foi reconhecido em seuslivros contábeis. Também não foi reconhecido o resultado da equivalência patrimonial, proporcional à sua quota de participação, inviabilizando o acesso à informação sobre eventuais ganhos ou perdas no investimento. Esta Auxiliar não teve acesso a quaisquer dados contábeis e financeiros da SAF que, nesse momento, é um ativo relevante da recuperanda."

Auditoria já havia apresentado discrepância entre os valores apresentados

De acordo com o balanço de 2023, que foi reprovado pelo COF, a Portuguesa conta com uma dívida real de R$603.568.440,02. No entanto, a associação entrou com um pedido de Recuperação Judicial em um valor de R$ 550 milhões.

No contrato assinado, a SAF, que será comandada 80% pela Tauá Partners e 20% da Associação Portuguesa de Desportos, se compromete a pagar no máximo R$550 milhões. Todo o valor excedente será de responsabilidade da APD, que não terá mais nenhuma fonte de receita depois da mudança de administração do clube.