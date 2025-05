Corinthians topa vender Félix Torres, mas aguarda decisão final de Dorival

Félix Torres tem futuro indefinido no Corinthians para o restante da temporada. O zagueiro equatoriano perdeu espaço, e sua permanência já não é mais unanimidade no Timão.

A diretoria do Corinthians já sinalizou ao estafe do defensor que topa vender o jogador na janela de transferências no meio do ano, desde que seja um valor bom de mercado. O clube espera propostas, porém, não vê o jogador como descartado.

Recém-chegado ao Timão, Dorival Júnior quer Félix Torres mais em campo e acredita que ele tem nível para ser titular da seleção equatoriana, por isso não descarta sua utilização. A equipe paulista irá aguardar uma decisão do técnico sobre o futuro do atleta.