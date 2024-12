Fulham tem oferta de 18 milhões de euros do Palmeiras por Andreas Pereira

O Fulham tem em mãos desde a semana passada uma proposta do Palmeiras de 18 milhões de euros (R$ 116 milhões). O clube inglês ficou de dar uma resposta concreta sobre a primeira investida alviverde somente depois do Natal.

Em princípio, os londrinos não têm interesse na transferência do meia-atacante, além de acreditarem que uma negociação abaixo dos 25 milhões de euros (R$ 161 milhões) não faz sentido nesta altura da temporada.

Neste momento, o técnico português Marco Silva conta com Andreas, que, segundo pessoas próximas ao próprio jogador, deve receber mais ofertas na abertura do mercado internacional, em janeiro de 2025 - o atleta tem contrato válido até junho de 2026 (com opção de renovação por mais uma temporada).