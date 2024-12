Palmeiras prioriza Andreas Pereira, mas mira também Bitello e Villasanti

Ainda em conversas com o Fulham para contratar Andreas Pereira, o Palmeiras trabalha com outras duas alternativas para reforçar o meio-campo para a próxima temporada: Bitello, do Dínamo Moscou, da Rússia, e Mathías Villasanti, do Grêmio.

A prioridade do Verdão passa por avançar no acordo por Andreas, que está avaliado nos bastidores entre 20 e 25 milhões de euros (entre R$ 128 e 160 milhões, na cotação atual). Entretanto, a negociação não é fácil, visto que o jogador é dos principais destaques do time inglês e tem mais interessados no mercado da bola.

Se não houver sucesso nas tratativas pelo ex-meia de Manchester United e Flamengo, a diretoria alviverde pretende investir em Bitello ou Villasanti. Ambos estão bem cotados nos corredores da Academia de Futebol.