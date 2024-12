Caixinha no Santos: acordo relâmpago e inclusão de quatro assistentes

Oficializado na última segunda-feira (23) pelo Santos, Pedro Caixinha já vai estar no Brasil entre 25 e 27 de dezembro para uma série de reuniões com a diretoria do clube alvinegro, sobretudo com Pedro Martins, o novo CEO.

O técnico português de 54 anos é esperado em definitivo na Baixada Santista somente no começo de janeiro de 2025, desta vez, sim, para conhecer o elenco e iniciar os trabalhos da nova temporada.

A negociação entre Caixinha e Peixe foi fechada em pouco tempo, mesmo numa questão de horas. Isso porque, ainda no fim de semana, o português estava em processo avançado com o Grêmio. As conversas, entretanto, acabaram por fracassar.