São Paulo encaminha transferências de Nestor e Michel Araújo para o Bahia

O São Paulo está perto de finalizar as transferências dos meias Rodrigo Nestor e Michel Araújo para o Bahia.

Nestor, de 24 anos, irá por empréstimo de uma temporada para o Tricolor de Aço, com obrigação de compra ao final do vínculo. Sem espaço com o técnico Zubeldía, o volante buscava um novo destino para 2025. Ele tem contrato com o time paulista até o final de 2028.

Já Michel Araújo deve ir em definitivo para o Bahia. As partes ajustam valores finais para selar a negociação. O uruguaio de 28 anos, que atuou boa parte como reserva neste ano, também perdeu espaço com o treinador argentino e tinha futuro incerto no tricolor para a próxima temporada.