Corinthians trabalha por negociação e vê Pogba disposto a jogar no Brasil

O Timão vê a possível chegada de Pogba como um 'reflexo Memphis', que trouxe um outro olhar de atletas estrangeiros e no mercado para o clube paulista. A questão salarial era um entrave, já que para arcar com o salário do astro francês o clube precisaria encontrar um patrocinador, tendo em vista os altos vencimentos do jogador.

Pogba está suspenso do futebol desde agosto de 2023, quando testou positivo para testosterona, após jogo pelo Campeonato Italiano, e poderá voltar a jogar em 2025. No último mês, ele rescindiu contrato com a Juventus e está livre no mercado.