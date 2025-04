São Paulo: campeão da Copinha recusa oferta para treinar o sub-20 do Santos

Campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo São Paulo, o técnico Allan Barcellos recusou uma oferta para assumir a equipe sub-20 do Santos.

O contato por parte da diretoria de base do Peixe foi feito nos últimos dias. Barcellos, no entanto, optou por seguir no Tricolor, onde ouviu por parte de membros da cúpula do clube que terá um futuro dentro do time. Ele também foi campeão da Copa do Brasil da categoria pela equipe do Morumbis.

Além de ter que convencer Allan, o Santos teria que pagar uma multa rescisória para tirar o profissional do São Paulo, algo raro para a categoria. A informação foi divulgada inicialmente pelo site Diário do Peixe e confirmada pelo UOL.