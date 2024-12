Gabriel Jesus: sem agente e com porta aberta para sair do Arsenal

Também tem pesado contra o artilheiro de 27 anos a ideia do Arsenal de negociá-lo muito em breve, especialmente para abrir uma vaga no ataque para um reforço de impacto - o goleador sueco Viktor Gyokeres, do Sporting, é dos alvos prioritários.

Há três temporadas no Arsenal, com quem tem contrato até junho de 2027, Jesus hoje convive muito mais com o banco de reservas. Fez 17 jogos (somente seis como titular) e marcou apenas um gol em 2024/25.

Gabriel Jesus, vale lembrar, deixou o Palmeiras em 2016 rumo ao Manchester City, a troco, na época, de pouco mais de 30 milhões de euros.