Com futuro incerto, Dudu não deve ter conflito com Palmeiras por saída

Depois do insucesso na chegada de Dudu, a diretoria da Raposa chegou a tratar a contratação de Dudu como 'caso encerrado'. No entanto, o atacante tem o perfil muito bem avaliado pelo presidente Pedro Lourenço e o CEO Alexandre Mattos, que ainda desejam contar com o jogador para 2025.

A presidente Leila Pereira afirmou, em entrevista ao Zona Mista do Hernan, na última semana, que conta com Dudu para 2025, mas caso chegue uma oferta boa para ambos os lados, as partes poderiam sentar e negociar.

Eu sou muito transparente, falo a verdade. Naquele momento (acerto com o Cruzeiro e negócio desfeito) fiquei chateada, mas depois é bola para frente. Tudo tranquilo, tem contrato em andamento. Se aparecer uma outra proposta que seja interessante para o atleta e o clube podemos conversar.

Leila Pereira, ao UOL

Dudu disputou 18 partidas pelo Palmeiras na atual temporada, mas não contribuiu com gols ou assistências, sendo apenas uma como titular. Após optar por ficar no meio do ano, o atacante teve pouca minutagem, mas segue com apoio e prestígio da torcida alviverde.